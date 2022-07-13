بـ15 جنيها فقط.. تقدر تقضى إجازتك على شواطئ دمياط الجديدة.. اعرف إزاى

دمياط - فريق المحافظات

إجازة عيد الأضحي المبارك شهدت العديد من مظاهر الاحتفال داخل محافظة دمياط، الاعداد تتزايد لزيارة شواطئ المدينة في رأس البر، أيضا مدينة دمياط الجديدة كانت على موعد مع ضيوفها لقضاء إجازة العيد، "فسحة اقتصادية" تقدر تستمع بها ومش هتكلفك أكتر من 15 جنيها فقط.. إليكم الطريقة..



الخطوة الأولى



مجرد وصولك لمحافظة دمياط ستجد سيارات مدينة دمياط الجديدة متوفرة بمواقف المحافظة سواء الموقف الشرقي بمنطقة السنانية، أو الغربي بمنطقة باب الحرس تكلفة الفرد 4 جنيهات وسوف تصل إلي مدينة دمياط الجديدة في غضون 15 دقيقة على الأكثر.



الخطوة الثانية



عند وصولك موقف مدينة دمياط الجديدة ستجد سيارات السيرفيس داخل حرم الموقف، تكلفة الفرد 2 جنيه وفي أقل من 10 دقائق ستكون أمام شاطئ المدينة.



الخطوة الثالثة



فقط استمتع بأجواء الشواطئ داخل مدينة دمياط الجديدة، كافة الخدمات هناك بالمجان، فقط استمع وانتبه جيدا لتعليمات رجال الإنقاذ أثناء نزولك الشاطئ، ستجد أيضا منطقة الكافيهات والتي توفر لم الأماكن المخصصة لتناول المشروبات إذا اردت.



الخطوة الرابعة



عندما تنتهى من قضاء يومك على الشاطئ ومازالت تريد الاستمتاع بباقي اليوم، عليك فقط الوصول إلي حديقة دمياط الجديدة، سيارات السيرفيس الداخلي ستقوم بتوصيلك بتكلفة 2 جنيه للفرد.



الخطوة الخامسة



تذكرة الدخول لحديقة دمياط الجديدة 3 جنيهات فقط، عند وصولك إلي هناك وبهذا السعر الزهيد يمكنك الدخول إلى أكبر مساحات خضراء وسط مدينة دمياط الجديدة للاستمتاع بأجواء من الهدوء والمرح.



الخطوة السادسة



فقط عليك استخدام كافة خدمات الحديقة المجانية للاستمتاع منطقة ألعاب الأطفال بالمجان، ستجد مساحات كبيرة من الخصوصية، ستعيش أجواء المرح كما ينبغي.



ستجد داخل حديقة دمياط الجديدة مدينة ملاهي إذا أردت زيارتها اللعبة لن تكلفك أكثر من خمسة جنيهات.



مميزات عديدة تمتلكها حديقة دمياط الجديدة، ولعل أفضل تلك المميزات هى الأمان، الحديقة التى تقع وسط مدينة دمياط الجديدة أمام مبني جهاز تعمير دمياط الجديدة د، وقسم الشرطة، مؤمنة بأسوار ليس لها سوي بوابة وحيدة للدخول والخروج اطفالك في أمان.



الخطوة السابعة



عند عودتك بعد انتهاء اليوم عليك فقط أن تذهب الى موقف المدينة الذي يقع بالقرب من الحديقة على بعد 100 متر فقط.



حاولنا شرح كيفية الاستمتاع بوقتك وقضاء إجازتك من غير ما تدفع كتير، وكل سنة وأنتم طيبين.





