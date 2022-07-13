بطريرك الأقباط الكاثوليك يدشن دير العائلة المقدسة بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

دشن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، دير العائلة المقدسة بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات العامة.

وتضمن اليوم الافتتاحي كلمة من الأب البطريرك، أعرب فيها عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدًا أن مثل هذه الأماكن، تساعد في بناء الأشخاص، والمؤمنين.

وأشار بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إلى أن العمل الجماعي، الذي به روح الله لابد له أن ينجح، وأضاف قائلًا: إن افتتاح بيت العائلة المقدسة بالإسكندرية هو دعوة من أجل البنيان، التجديد داخل كنائسنا، وأنفسنا.

واستقبل الحفل الأب بيشوي رسمي، راعي كنيسة القديسة تريزا تريزا بسيدي بشر، والمدير العام لدير العائلة المقدسة، الذي قدم كلمات الشكر لكافة الحاضرين، والقائمين على الأعمال العمرانية بالدير، وجميع العاملين به.