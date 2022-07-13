اليوم السابع
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بريطانيا.. ريشى سوناك يتصدر المرشحين فى الجولة الأولى لاختيار زعيم لحزب المحافظين

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:17 م
بريطانيا.. ريشى سوناك يتصدر المرشحين فى الجولة الأولى لاختيار زعيم لحزب المحافظين ريشى سوناك
كتب محمد جمال

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تصدر ريشى سوناك وزير الخزانة البريطانى اليوم المرشحين فى الجولة الأولى من السباق لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، بحسب "سكاى نيوز"، وأعلن حزب المحافظين البريطانى أن ستة مرشحين ما زالوا فى المنافسة على منصب رئيس الوزراء بعد الجولة الأولى من التصويت اليوم الأربعاء.

وأفاد الحزب بأنه تم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوى ووزير الخارجية السابق جيريمى هانت من السباق، بينما يتصدر وزير المالية المستقيل ريشى سوناك القائمة المرشحة كونه يحظى بدعم 88 نائبا من حزب المحافظين، يليه بيني موردونت بدعم 67 نائبا.
 
وتظهر استطلاعات الرأى أنها الأكثر شعبية بين أعضاء الحزب الذين سيقررون من سيترأس الحزب ورئاسة الحكومة فى 5 سبتمبر المقبل.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون إنه سيغادر المنصب مرفوع الرأس بينما بدأ حزبه المحافظ عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف بوريس جونسون، أنه فخور بحصيلة أدائه.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا المستقبل: صحيح تماما أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس.


بريطانيا

ريشى سوناك

جونسون

حزب المحافظين



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