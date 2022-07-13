بدأ بمقر الأمم المتحدة فى جنيف اليوم الأربعاء، اجتماع التعاون الـ 15 بين أمانتى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وهيئاتهما المتخصصة، والذى يستمر على مدى يومين برئاسة خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، وخالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، كما يشارك ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 30 وكالة وصندوق وبرنامج تابعة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية .
وأشار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - في بيان صادرعن المنظمة الدولية أن الاجتماع سيعزز التعاون بين المنظمتين، بما في ذلك من خلال مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لجامعة الدول العربية الذي افتتح في القاهرة في عام 2019،كما ستناقش المنظمتان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساهمات في السلام والاستقرار الدوليين وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
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