وأشار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة - في بيان صادرعن المنظمة الدولية أن الاجتماع سيعزز التعاون بين المنظمتين، بما في ذلك من خلال مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة لجامعة الدول العربية الذي افتتح في القاهرة في عام 2019،كما ستناقش المنظمتان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمساهمات في السلام والاستقرار الدوليين وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .