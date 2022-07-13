بتكلفة 30 مليون جنيه.. صحة دمياط تعلن تنفيذ 21 ألف قرار علاج على نفقة الدولة

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ أكثر من 21 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام الحالى بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه.



ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تلك القرارات شملت الغسيل الكلوي وقرارات العلاج الخارجى للأمراض الباطنية والأمراض المناعية، إضافة إلى العمليات والعلاج الداخلي بالمستشفيات و قرارات العناية المركزة والفيروسات الكبدية.



وأوضح وكيل صحة دمياط أنه تم إجراء 1200 عملية جراحية ضمن مبادرة " حياة كريمة"، والتي أسهمت في القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة.



مضيفا أنه تم إجراء 300 مناظرة لحالات مرضي القلب والأمراض المناعية داخل مديرية الصحة بالمحافظة تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فحص 350 شكوى تتعلق ببعض القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه يتم الآن فحصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الشكاوى.