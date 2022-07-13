اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. صحة دمياط تعلن تنفيذ 21 ألف قرار علاج على نفقة الدولة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 03:41 م
بتكلفة 30 مليون جنيه.. صحة دمياط تعلن تنفيذ 21 ألف قرار علاج على نفقة الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ أكثر من 21 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام الحالى بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن تلك القرارات شملت الغسيل الكلوي وقرارات العلاج الخارجى للأمراض الباطنية والأمراض المناعية، إضافة إلى العمليات والعلاج الداخلي بالمستشفيات و قرارات العناية المركزة والفيروسات الكبدية.

وأوضح وكيل صحة دمياط أنه تم إجراء 1200 عملية جراحية ضمن مبادرة " حياة كريمة"، والتي أسهمت في القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة.

مضيفا أنه تم إجراء 300 مناظرة لحالات مرضي القلب والأمراض المناعية داخل مديرية الصحة بالمحافظة تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فحص 350 شكوى تتعلق ببعض القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه يتم الآن فحصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الشكاوى.


وزارة الصحة

حياة كريمة

وزير الصحة

اخبار محافظة دمياط

دمياط



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة