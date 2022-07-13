بايدن يصل إسرائيل فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

وكالات الأنباء

وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إسرائيل، فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وهبطت طائرة بايدن فى مطار بن جوريون بتل أبيب، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد .

ومن المنتظر أن يعقد لابيد وبايدن مؤتمرا صحفيا فى المطار بعد قليل، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين.