بايدن: العلاقة الأمريكية الإسرائيلية متجذرة جيلا بعد جيل

وكالات الأنباء

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية متجذرة جيلا بعد جيل، وفق ما نقلت "سكاى نيوز".

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء إسرائيل، عقب وصوله تل أبيب، نسعى إلى دعم السلام والأمن فى المنطقة، مؤكدا أن الحل الأمثل لتحقيق السلام هو قيام دولتين.

واستطرد قائلا"سنعمل على تعزيزالعلاقات مع إسرائيل بشكل أكبر"، لافتاً إلى أنه سيتم "بحث سُبل مواجهة التحديات العالمية" خلال الزيارة، حسبما نقل موقع"الشرق".

من جهته قال رئيس وزراء إسرائيل، سنناقش قضايا أمنية مع الرئيس الأمريكى.

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى إسرائيل، فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وهبطت طائرة بايدن فى مطار بن جوريون بتل أبيب، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد .

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين.