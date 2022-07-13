بالقانون.. تعرف على 9 حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم

كتب أحمد الجعفرى

نظم قانون الأحوال الشخصية، الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن المحضون؛ وحدد عدة نقاط يحق من خلالها الذي يلى الحاضن في ترتيب الحضانة؛ رفع دعوى إسقاط حضانة، والمطالبة بالحصول عليها.

ويرصد "اليوم السابع" الأسباب التي تؤدى إلى سقوط الحضانة.

تعود حضانة الطفل إلى والده إذا فقد من يسبقه فى ترتيب الحضانة حق حضانة الصغير.يجب أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيًا.أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.أن يكون متحدا مع المحضون فى الملة.أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى.وهناك 3 أسباب تسقط حضانة الأم للأطفال وتنتقل للحاضنة الثانية وهي أم الأم، وتلك الأسباب هي.زواجها من أجنبي عن الصغار.إصابتها بمرض عقلي خطير مما يسبب ضررا على الأطفال.حبسها فى جريمة مخلة بالشرف.

تستحق الأم أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلي دون أن يشترط لذلك عقد، والتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .

وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء، وتعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وأجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة، وينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.