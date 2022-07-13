انطلاق حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية الخميس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن إنطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غدا الخميس الموافق 14 يوليو 2022 بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى.



شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.



ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري اكتمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2022، والتي من المقرر أن انطلاقها غداً بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و 34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.



وتيسيراً على المواطنين والمربين ، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.