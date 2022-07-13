اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:48 م
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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا غدا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:47 م
انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا غدا تحصين ماشية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن جميع مراكز المحافظة البيطرية ستبدأ غدا الخميس 14 يوليو في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

 

ووجه الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري مديري الإدارات البيطرية بالمراكز التسع ومديري الإدارات الفنية بتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب إتباعها ضماناً لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.



وناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 


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