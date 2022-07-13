انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا غدا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن جميع مراكز المحافظة البيطرية ستبدأ غدا الخميس 14 يوليو في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.