اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:26 م
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انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل ببنها والنيابة تصرح بالدفن

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:26 م
انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل ببنها والنيابة تصرح بالدفن قوات الإنقاذ النهرى - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بمنطقة نقباس دائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب بمياه النيل بمنطقة نقباس دائرة مركز شرطة بنها.
 
على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "محمد ي س"، 15 سنة، بقرية نقباس دائرة مركز شرطة بنها، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة من المياه، وجرى نقلها لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

 


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