اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:00 م
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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد بالمنوفية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:25 م
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد بالمنوفية الإنقاذ النهرى -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثة "محمود و" 22 عاما لقى مصرعه غرقا بفرع رشيد المار بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

غرق شاب

قرية جريس

فرع رشيد



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