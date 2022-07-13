انتشال جثامين 3 غرقى بشواطئ العجمى غرب محافظة الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، بالتعاون مع غواصين متطوعين، في انتشال 3 جثث غرقى بشواطئ العجمي، بعد أن طفت جثثهم على سطح المياه في شواطئ العجمى.





وعلي الفور تم انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وجرى انتشال جثمان "محمد عبد الله" 20 سنة، من محافظة البحيرة مدينة ادكو، والذي غرق بشاطئ السلام 2 المميز، من شاطئ مارينا أبو يوسف، وصديقه "أدهم محمد عوض" 20 سنة، من مدينة ادكو، من نفس المكان شاطئ مارينا أبو يوسف.



كما تم انتشال جثة الغريق "أحمد صلاح درة" الذي غرق بالأمس على شاطئ الكناري غرب محافظة الإسكندرية الساعة 6 صباحا، بعد يوم كامل من غرقه وتحرر محضر بالواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حول الواقعة.