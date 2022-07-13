وأفادت المفوضية - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن "المفوضية العليا تنفي بشكل قاطع التقارير الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة والتكهنات بأن الهند سهلت سفر جوتابايا راجاباكسا خارج سريلانكا".

وأكدت المفوضية أن الهند ستواصل دعم الشعب السريلانكي في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو الازدهار والتقدم من خلال الوسائل والمؤسسات الديمقراطية والقيم والإطار الدستوري.

وكان مسؤولون سريلانكيون قد أكدوا في وقت سابق اليوم فرار الرئيس "جوتابايا راجاباكسا" وزوجته بالإضافة إلى اثنين من حراسه الشخصيين على متن طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية متجهة إلى "ماليه" عاصمة جزر المالديف.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود مع زيادة حادة في معدلات التضخم ونقص كبير في السلع الأساسية، وأعلنت سريلانكا بالفعل تعليق سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا العام، مع تراجع احتياطات العملات الأجنبية.