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الناتو: هزيمة أوكرانيا ستجعل أوروبا أكثر عرضة للخطر من قبل روسيا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:56 م
الناتو: هزيمة أوكرانيا ستجعل أوروبا أكثر عرضة للخطر من قبل روسيا ستولتنبرج
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن دعم أوكرانيا سيكون له ثمن بالنسبة للغرب، لكنه حذر من أن عدم تقديم المساعدة لكييف سيكون ثمنه أعلى بكثير، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الأمين العام لحلف الناتو إنه من المهم بالنسبة لنا كسياسيين أن نضمن دعما جوهريا طويل الأمد لأوكرانيا من قبل دولنا لكن ذلك سيكون له ثمنه، موضحا أن العقوبات والدعم العسكري والمساعدات الإنسانية والاقتصادية كلها لها ثمن لكن ثمن عدم تقديم المساعدة سيكون أعلى.

 

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن دعم أوكرانيا خيارا أخلاقيا، موضحا أن هزيمة أوكرانيا ستجعل أوروبا أكثر عرضة للخطر من قبل روسيا، حتى إن لم يهمكم الجانب الأخلاقي من دعم الشعب الأوكراني، عليكم أن تهتموا بأمنكم، ولذلك يجب دفع ثمن الدعم والمساعدات الإنسانية وعواقب العقوبات الاقتصادية، والبديل هو دفع ثمن أعلى بكثير لاحقا.


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