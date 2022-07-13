"المصرى".. رسام موهوب على كورنيش الإسكندرية يكسب رزقه بالفحم والألوان

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بث مباشر من طريق كورنيش الاسكندرية وبالتحديد في منطقة الرمل وسط المدينة الساحلية مع سعد الدين مصطفي المصري رسم البورتريهات على ورق البردي والابيض بالفحم.

قال سعد المصري أنه كان يعمل في مجال رسم الشخصيات على طريق كورنيش الإسكندرية على لوحات تشكيلية بالفحم منها ابيض واسود والوان وتستغرق الصورة منه نصف ساعة على شكل بورتريه.

وأضاف سعد الدين المصري لـ " اليوم السابع " أن عدد من رواده لقبوه يلقبه بـ مصرى فنان لحبه لهذا المجال والذي كانت هوايته منذ الصغر وواضح أنه كان يعمل في مجال السياحة في الغردقة وشرم الشيخ فلجأ إلى رسم وعرض لوحاته على كورنيش الإسكندرية باعتباره مزار يومى وملاذ المئات من المواطنين يومياً من المدينة والمحافظات.

وأشار المصري أنه يقوم برسم البورتريهات على ورق الأبيض بالفحم و يبيع اللوحة بـ40 جنيه مصرى، مستخدماً أدواته البسيطة اللازمة للرسم من أقلام وجومات وقطع حجرية معينة وألوان وغيره، وجلس على الكورنيش لعرض موهبته وأنه يعشق الشتاء أكثر من الصيف لأن أكثر رواده من طلاب الجامعات القريبة من محطة الرمل ويقوم برسم المشاهير من الفنانين والشخصيات العامة.