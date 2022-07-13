المرور ينشر خدماته بالطرق السريعة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة

كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، من التواجد على كافة الطرق السريعة و الصحراوية الرابطة بين المحافظات لضبط المخالفين لتعريفة الركوب، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال علي الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية تحت اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.

وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، بتعزيز الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما قام اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بنشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين .

وتأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.



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