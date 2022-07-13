وقالت (الصحة الكويتية ) في بيان لها إنه يمكن إجراء الفحص في المراكز المتخصصة التابعة لها و(مركز جسر جابر)، وذلك في الفترة من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء وفي محجر (مستشفى جابر الأحمد) في الفترة من الثامنة صباحا حتى ال12 بعد منتصف الليل علاوة على مراكز القطاع الأهلي المعتمدة.

ونوهت إلى ضرورة متابعة نتيجة الفحص من خلال تطبيق (مناعة) مع طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأي أعراض مرضية خلال 10 أيام من تاريخ العودة.