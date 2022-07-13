العيد فى رأس البر لسه ما خلصش.. شاهد البهجة والفرح على الشواطئ بأواخر الإجازة

قدم اليوم السابع بث مباشر بعنوان العيد فى رأس البر لسه ما خلصش.. بهجة على الشواطئ فى أواخر الإجازة، بالرغم من انقضاء أيام عيد الأضحي المبارك إلا أن الإجازة ما زالت ممتدة، وما زال إقبال الناس على شواطئ مصيف رأس البر متواصل وبأعداد كبيرة، حيث استقبل شاطئ رأس البر الاف من المواطنين من محبى ورواد رأس البر للاستمتاع بالإجازة وقضاء أوقات ممتعة على شاطئ البلاج، مستغلين استمرار الإجازة حتى نهاية الأسبوع الجارى.

يذكر أن في رأس البر يوجد عليه 33 برج إنقاذ موزعين على الشوارع يعمل عليهم 120 منقذا على نظام ورديات، بخلاف وجود معدات بحرية لحماية أرواح رواد المصيف، وللاطمئنان عليهم وعلي أولادهم حتي يعودوا إلى أسرهم سالمين.