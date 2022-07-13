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العراق.. الموارد المائية تحذر من تسرب نفطى فى كركوك يهدد بقطع مياه الشرب

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:03 م
العراق.. الموارد المائية تحذر من تسرب نفطى فى كركوك يهدد بقطع مياه الشرب تسرب نفطى
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، حدوث تسرّب نفطى يهدد بتلوث الأراضى وقطع مياه الشرب عن قضاء داقوق.  
 
وقالت الوزارة في بيان، "نهيب بملاكات وزارة النفط الاسراع بتصليح أنبوب النفط المتضرر وتنظيف البقعة النفطية المتسربة في قناة ري كركوك"، مبينة أن "استمرار وزارة الموارد المائية بضخ المياه داخل القناة سيؤدى الى تسمم الأهالى وتلوث الأراضي الزراعية".  
 
 
وأضافت، أن "توقف ضخ المياه ينذر بخطر أكبر يتمثل بقطع المياه عن محطات الإسالة وبالتالي قطع مياه الشرب عن أهالي قضاء داقوق".  
 
 
وختم البيان، "يذكر أن ملاكات وزارة الموارد المائية ممثلة بهيئتي التشغيل والصيانة وبجهدها الآلي تقوم بتنظيف الموقع من القصب والأدغال لتسهيل العمل أمام ملاكات وزارة النفط بالكشف عن أماكن انتشار البقعة النفطية ومنع توسعها حفاظا على المواطنين وأراضيهم الزراعية".  

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العراق

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