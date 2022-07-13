اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثمان عروس داخل غرفة نومها وبها آثار كدمات وجروح فى قنا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:40 م
العثور على جثمان عروس داخل غرفة نومها وبها آثار كدمات وجروح فى قنا جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، على جثمان عروس متوفية فى غرفة نومها وبجسدها آثار كدمات وجروح، وعلى الفور تم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بعثور رجال المباحث بمركز شرطة طيبة شمال المحافظة، على جثمان "زهراء.ع.ع" 24 سنة، عروس متزوجة من يومين مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وبها آثار تعدى وكدمات وجروح فى جسدها، كما يوجد إحمرار حول رقبتها يشير لتعرضها للشنق.

تم على الفور نقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلف مدير أمن الأقصر رجال المباحث بتشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة .
 


الاقصر

العثور على جثمان عروسة بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة طيبة

اخبار الاقصر

مديرية امن الاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

إيقاف عدد من حالات البناء المخالف فى الأحياء المختلفة بمحافظة الأقصر.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:03 م

الكتاتيب فى محافظة الأقصر منارة لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله

السبت، 09 يوليه 2022 01:00 م

محافظ الأقصر يوجه بحملات رصد ومتابعة خلال العيد وغرفة عمليات 24 ساعة

الخميس، 07 يوليه 2022 01:00 ص

محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان إزالة مخالفات بناء بوسط المدينة.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:38 م

الكشف وفحص 120 مواطنا فى قافلة طبية لوحدة السكان بمحافظة الأقصر.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة