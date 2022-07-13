العثور على جثمان عروس داخل غرفة نومها وبها آثار كدمات وجروح فى قنا

الأقصر – أحمد مرعى

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، على جثمان عروس متوفية فى غرفة نومها وبجسدها آثار كدمات وجروح، وعلى الفور تم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بعثور رجال المباحث بمركز شرطة طيبة شمال المحافظة، على جثمان "زهراء.ع.ع" 24 سنة، عروس متزوجة من يومين مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وبها آثار تعدى وكدمات وجروح فى جسدها، كما يوجد إحمرار حول رقبتها يشير لتعرضها للشنق.

تم على الفور نقل جثمان الفتاة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين فحصها بمعرفة رجال الطب الشرعى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلف مدير أمن الأقصر رجال المباحث بتشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة .

