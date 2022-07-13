اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:01 م
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العثور على جثة شاب غريق بمركز أطسا بالفيوم

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:45 م
العثور على جثة شاب غريق بمركز أطسا بالفيوم انتشال غريق - ارشيفية
الفيوم-رباب الجالي

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عثر الأهالي بعزبة الوادي بقرية أبو جندير بمركز إطسا بالفيوم، على جثة شاب غريق، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا مستشفى إطسا المركزي، بوصول فتى غريق يدعى (محمد عادل ياسين- ١٧سنة)، جثة هامدة، عثر عليه الأهالي بعزبة الوادي التابعة للمركز، واتصلوا بالإسعاف، والتي انتقلت إلى مكان العثور عليه، ونقلت الجثة إلى المستشفى، بعد أن توجهت قوة من مباحث المركز إلى المكان، للتعرف على الجثة ومعرفة ملابسات الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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