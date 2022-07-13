وقالت القيادة - فى منشور عبر تليجرام حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "فى المجمل، ومنذ بداية العملية العسكرية، نفذت الطائرات الهجومية التابعة لسلاح الطيران الأوكراني 1700 غارة جوية جماعية على مواقع ومستودعات ومعدات" روسية.

وأضافت "إنه في اليوم الماضي وحده، دمرت الطائرات العسكرية الأوكرانية مستودع ذخيرة لمجموعة من القوات الروسية على محور بوه الجنوبي ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية في اتجاهي إيزيوم ودونيتسك، وتم تدمير ما يصل إلى 30 قطعة من المعدات".

