وأُطلق القمر الصناعي "تيانليان II-03" ، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3بي".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء طورت هذا القمر الذي يعد الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض، مشيرة إلى أن هذا القمر الاصطناعي سيوفر نقل البيانات وخدمات القياس عن بُعد والتتبع والقيادة، للمركبات الفضائية المأهولة، كما سيدعم خدمات القياس عن بُعد والتتبع والقيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية، مضيفة أن بعد دخوله في مداره المحدد مسبقا، سيُنشئ القمر الصناعي شبكة عالمية مع وجود القمرين الصناعيين "تيانليان II-01" و"تيانليان II-02" الموجودين في المدار.

وأضافت أن القمر الاصطناعي يعمل كمحطة نقل بيانات فضائية، وتدعم الأقمار الصناعية الصينية "تيانليان" بشكل أساسي نقل البيانات وخدمات القياس عن بُعد والتتبع والقيادة للسفن الفضائية الصينية ومختبرات الفضاء الصينية ومحطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء حاليا.

وتعد هذه هي المهمة رقم 426 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".