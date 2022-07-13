و أوضح - في تصريح عقب جلسة مجلس الأمن الدولي التي تم خلالها تبني قرار تمديد آلية ادخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية ، أن بلاده تتطلع الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالمبادئ الأساسية الحاكمة للمساعدات الإنسانية الدولية والامتثال الصارم لمتطلبات قرارات مجلس الأمن وضمان حيادية وشفافية المساعدات وجعلها أكثر استهدافا وفعالية.

وجدد نائب مندوب الصين التاكيد على أن موقف بلاده من المسالة الإنسانية في سوريا ثابت وواضح وأن المساعدات الإنسانية لها يجب أن تحترم سيادتها ويجب أن يصبح إيصال المساعدات عبر خطوط رئيسية لأن إيصالها عبر الحدود ترتيب مؤقت يتخذ في ظل ظروف محددة ومن الضروري تسريع الانتقال إلى الإغاثة عبر هذه الخطوط ووضع جدول زمني واضح للإنهاء التام للإغاثة عبر الحدود .

وقال إن الاجراءات الغربية أحادية الجانب المفروضة على سوريا تقيد بشدة عمليات الوكالات الإنسانية الدولية فيها وتتعارض مع جهود مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحسين وصول المساعدات الإنسانية وزيادة الموارد الإنسانية في سوريا، مبينا أن الصين تحث الدول المعنية على رفع تلك الإجراءات الأحادية ضدها بشكل فوري وشامل.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس قراراً يقضى بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذى يتضمن إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.