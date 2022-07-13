الصحة العالمية:كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إن مدير عام منظمة الصحة العالمية، وافق على النصيحة التي قدمتها اللجنة الاستشارية، المنعقدة بشأن جائحة كورونا، وقرر أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.

ووفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية، نظر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في المشورة التي قدمتها اللجنة بشأن التوصيات المؤقتة المقترحة، فقد أعرب الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية، عن قلقه بشأن الوضع الوبائي العالمي الحالي لفيروس كورونا بعد أن زادت حالات كورونا التي تم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية بنسبة 30 % في الأسبوعين الماضيين، مدفوعة إلى حد كبير بمتغيرات اوميكرون BA.4 و BA.5 وغيرها من السلالات المنحدرة ورفع تدابير الصحة العامة والاجتماعية (PHSM) وقد تُرجمت هذه الزيادة في الحالات إلى ضغط على النظم الصحية في عدد من أقاليم منظمة الصحة العالمية.

سلط الدكتور ريان الضوء على التحديات الإضافية التي تواجه الاستجابة المستمرة لفيروس كورونا، والتغييرات الأخيرة في سياسات الاختبار التي تعيق اكتشاف الحالات ورصد تطور الفيروس، عدم المساواة في الوصول إلى الاختبارات والتسلسل واللقاحات والعلاجات، بما في ذلك مضادات الفيروسات الجديدة، تضاؤل ​​الحماية الطبيعية والمشتقة من اللقاحات، والعبء العالمي لحالة ما بعد كورونا.

ناقشت اللجنة القضايا التالية: تأثير تطور فيروس كورونا على استجابة الصحة العامة وقدرات الخدمات الصحية، التقدم نحو زيادة تغطية التطعيم ضد فيروس كورونا، والتغييرات في استراتيجيات الاختبار والمراقبة، إدراك المخاطر المجتمعية والسياسية ومشاركة المجتمع، الإنصاف والوصول إلى التدابير المضادة واللقاحات والعلاجات، والحفاظ على المشاركة السياسية مع موازنة الحاجة إلى الاستجابة لأولويات الصحة العامة وحالات الطوارئ الأخرى.

ناقشت اللجنة أن فيروس كورونا لم يثبت بعد مكانته البيئية وأن الآثار المترتبة على الوباء الناجم عن فيروس تنفسي جديد قد لا تكون مفهومة تمامًا، وبالتالي، نظرًا للشكل الحالي والديناميكيات غير المتوقعة لوباء كورونا، شددت اللجنة على الحاجة إلى الحد من انتقال فيروس كورونا، وهذا يتطلب الاستخدام المسؤول والمتسق والمستمر لتدابير الحماية على المستوى الفردي، لصالح المجتمعات ككل.

وقالت المنظمة، تظل وبائيات عدوى فيروس كورونا غير قابلة للتنبؤ حيث يستمر الفيروس في التطور، من خلال الانتقال المستمر بين السكان والحيوانات الأليفة والمزروعة والبرية التي تم إدخال الفيروس فيها حديثًا، وقد لاحظت اللجنة أن كلا من مسار التطور الفيروسي وخصائص المتغيرات الناشئة للفيروس لا تزال غير مؤكدة ولا يمكن التنبؤ بها، ومع ذلك، وافقت اللجنة بالإجماع على أن جائحة كورونا لا يزال يفي بمعايير الحدث غير العادي الذي يستمر في التأثير سلبًا على صحة سكان العالم، وأن ظهور متغيرات جديدة من كورونا وانتشارها دوليًا قد يمثل تأثير صحي أكبر.

أشارت اللجنة صراحة إلى الأسباب التالية التي تدعم مشورتها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن استمرار الحدث في تشكيل حالة طوارئ صحية طارئة:

أولاً: الزيادة الأخيرة في معدل نمو الحالات في العديد من الدول الأطراف في مختلف مناطق منظمة الصحة العالمية.

ثانيًا: التطور المستمر والجوهري لفيروس كورونا، والذي، على الرغم من كونه متأصلًا في جميع الفيروسات، من المتوقع أن يستمر بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، ومع ذلك، فإن القدرة على تقييم تأثير المتغيرات على الانتقال أو خصائص المرض أو التدابير المضادة، بما في ذلك التشخيص والعلاجات واللقاحات، تزداد صعوبة نتيجة لعدم كفاية المراقبة الحالية، بما في ذلك التخفيضات في الاختبار والتسلسل الجيني، بالإضافة إلى ذلك، هناك أوجه عدم يقين تحيط بمستوى استعداد النظم الصحية المثقلة بالفعل، في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، للاستجابة لموجات جائحة كورونا المستقبلية.

ثالثًا: لا يتم تنفيذ أدوات الصحة العامة والتخطيط الصحي لتقليل عبء الانتقال والأمراض بما في ذلك الاستشفاء والقبول في وحدات العناية المركزة للحالات الشديدة، وتأثير حالة ما بعد كورونا بما يتناسب مع مستويات الانتقال المحلية أو النظام الصحي، لهذه الأسباب، يعد التنسيق المستمر للاستجابة الدولية ضروريًا لإعادة النظر في النهج التي يسمح بالرصد الدقيق والموثوق لتطور جائحة كورونا.