اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. الحج والعمرة تعلن فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة للعام 1444هـ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:57 م
السعودية.. الحج والعمرة تعلن فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة للعام 1444هـ الحرم المكى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من يوم غد الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14/7/2022م، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأوضحت الوزارة في بيان صحفى، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط:
 
(https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah) ، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي "الأياتا"، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

 


الحرم المكى

السعودية

العمرة

الحج

تأشيرات العمرة



الموضوعات المتعلقة

أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج.. غدا ثالث أيام التشريق وطواف الوداع لحجاج الخارج.. الداخلية: ضبطنا كوبونات لحملات وهمية.. "الحج والعمرة" تطلق حملة "الأمنيات تحققت".. 500 كادر أمن يساهمون فى خدمة الحجيج

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:30 م

"الحج والعمرة" تطلق حملة "الأمنيات تحققت" فى موسم حج 2022

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:19 م

حجاج بيت الله يستقبلون غدا ثانى أيام التشريق.. "الحج والعمرة" تطبق التأمين الشامل لضيوف الرحمن.. الداخلية: جاهزية عالية لتنظيم حركة الحشود.. "التدفق المتدرج" يمنع تزاحم الحجاج.. ولأول مرة سكوتر كهربائى للحجيج

الأحد، 10 يوليه 2022 06:30 م

الحج والعمرة السعودية: "التدفق المتدرج" يمنع تزاحم الحجاج

الأحد، 10 يوليه 2022 11:40 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة