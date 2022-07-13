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الرئيس السيسى يشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:02 م
الرئيس السيسى يشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع باهتمام بالغ كلمة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للشعب الإماراتي الشقيق التي وضع فيها خارطة طريق واضحة للرخاء والتنمية والأخوة، وحدد بشكل واضح سياسة الإمارات الداخلية والخارجية.
 
وقال الرئيس السيسى علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"إنني أود أن أشيد بالرؤية الثاقبة للشيخ محمد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية، والتي أثق بأن الإمارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة".
 
وأكد الرئيس السيسى من جديد عزمنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون ونقلها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد.

 

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