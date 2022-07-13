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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ملك السعودية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:45 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ملك السعودية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً  عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
 
ومن جانبه،  أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

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