وقال هرتصوج - فى كلمة له بالمطار بالعاصمة الإسرائيلية "تل أبيب" اليوم الأربعاء، إن بايدن خلال زيارته سيناقش التحديات الأمنية الناجمة مباشرة من إيران .

ووصف هرتصوج زيارة بايدن بالتاريخية والتي تعكس الشراكة العميقة التي تتبادلها الدولتان.

وأكد أن رحلة بايدن الحالية هي إلى السلام من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله في أن تساعد على النهوض برؤية إقليمية من الازدهار والتكامل والسلام والأمن للمنطقة بأكملها.

