اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكى يغادر إلى إسرائيل فى مستهل جولة بالشرق الأوسط

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:09 ص
الرئيس الأمريكى يغادر إلى إسرائيل فى مستهل جولة بالشرق الأوسط بايدن
وكالات الأنباء

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غادر الرئيس الأمريكى جو بايدن، الولايات المتحدة من قاعدة سانت أندرو العسكرية بولاية ماريلاند، إلى إسرائيل فى مستهل جولة شرق أوسطية هى الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل في الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولي تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما في ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمي، ودعم حل الدولتين.

 

 

 

 


بايدن

الشرق الاوسط

اسرائيل

زياره بايدن للشرق الاوسط

الرئيس الامريكى



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