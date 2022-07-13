الرئيس الأمريكى: حل الدولتين هو الحل "الأمثل" للفلسطينيين والإسرائيليين

جاء ذلك في كلمة له بعد هبوط طائرته بمطار "بن جوريون" في إسرائيل في إطار جولة له هي الأولى بالمنطقة منذ تُوليه منصبه.



وأضاف بايدن أنه لا يزال يرى أن حل الدولتين هو الحل "الأمثل" لمُستقبل مُتكافئ المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.