اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:15 م
أكرم القصاص
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الرئيس الأمريكى: حل الدولتين هو الحل "الأمثل" للفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:53 م
الرئيس الأمريكى: حل الدولتين هو الحل "الأمثل" للفلسطينيين والإسرائيليين الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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 أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل دعمه لحل الدولتين معتبرا إياه الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين. 

جاء ذلك في كلمة له بعد هبوط طائرته بمطار "بن جوريون" في إسرائيل في إطار جولة له هي الأولى بالمنطقة منذ تُوليه منصبه. 


وأضاف بايدن أنه لا يزال يرى أن حل الدولتين هو الحل "الأمثل" لمُستقبل مُتكافئ المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

ورحب الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتصوج، بزيارة نظيره الأمريكى جو بايدن، إلى البلاد ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال هرتصوج - فى كلمة له بالمطار بالعاصمة الإسرائيلية "تل أبيب" اليوم الأربعاء، إن بايدن خلال زيارته سيناقش التحديات الأمنية الناجمة مباشرة من إيران .

ووصف هرتصوج زيارة بايدن بالتاريخية والتي تعكس الشراكة العميقة التي تتبادلها الدولتان.

وأكد أن رحلة بايدن الحالية هي إلى السلام من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله في أن تساعد على النهوض برؤية إقليمية من الازدهار والتكامل والسلام والأمن للمنطقة بأكملها. 
 

 


جو بايدن

فلسطين

إسرائيل

القدس



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