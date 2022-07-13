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الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى مزرعة دون إصابات.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:54 م
الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى مزرعة دون إصابات.. صور الحريق
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق  مساء اليوم الأربعاء فى مزرعة نخيل على مساحة فدان ونصف بمنطقة عين السبيل التابعة لقرية القصر بمركز الداخلة  التهمت النيران مساحات كبيرة من الأشجار والنخيل والزراعات دون إصابات أو خسائر في الأرواح وجاري إستكمال مراحل التبريد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد من شرطه النجده يفيد نشوب حريق في أحد مزارع النخيل بمنطقة عين السبيل بقرية القصر بالوادي الجديد ، وعلى الفور جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية القروية، وتمت السيطرة على الحريق وجارى حصر الخسائر المادية وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
اشتعال النيران في أشجار النخيل
اشتعال النيران في أشجار النخيل

الدفاع المدني يسيطر على الحريق
الدفاع المدني يسيطر على الحريق

النيران تلتهم مساحة من الزراعات
النيران تلتهم مساحة من الزراعات

جانب من الحريق
جانب من الحريق

جهود الأهالى فى الإطفاء
جهود الأهالى فى الإطفاء

حريق نخيل بالوادى الجديد
حريق نخيل بالوادى الجديد

مساحات واسعة من الأراضي التهمتها النيران
مساحات واسعة من الأراضي التهمتها النيران
 
 
 

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