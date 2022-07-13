الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق فى مزرعة دون إصابات.. صور

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق مساء اليوم الأربعاء فى مزرعة نخيل على مساحة فدان ونصف بمنطقة عين السبيل التابعة لقرية القصر بمركز الداخلة التهمت النيران مساحات كبيرة من الأشجار والنخيل والزراعات دون إصابات أو خسائر في الأرواح وجاري إستكمال مراحل التبريد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد من شرطه النجده يفيد نشوب حريق في أحد مزارع النخيل بمنطقة عين السبيل بقرية القصر بالوادي الجديد ، وعلى الفور جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية القروية، وتمت السيطرة على الحريق وجارى حصر الخسائر المادية وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.