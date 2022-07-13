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الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يتحصنون فى مستشفيات أوديسا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:00 م
الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يتحصنون فى مستشفيات أوديسا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، تحصن المسلحين الأوكرانيين في مباني المستشفيات ومحطات الإسعاف في منطقة أوديسا، وطردهم النساء والأطفال الرضع من أقسام الولادة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، إنه في مناطق دوبروسلاف وكراسنوسيولكا بمنطقة ليمانسكي بمقاطعة أوديسا، يستخدم مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية المباني ومحطات الإسعاف كمراكز قيادة وثكنات، في حين تم طرد جميع المرضى، بغض النظر عن حالتهم الصحية، وكذلك نزيلات أقسام الولادة مع الأطفال حديثي الولادة، تم طردهم بوضاعة من المؤسسات الطبية.

وأوضح رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي أن العاملين الطبيين، الذين حاولوا مقاومة النازيين الجدد، تعرضوا للعنف الجسدي.

 


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