الخارجية الروسية: قرار المفوضية الأوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينجراد عقلانى

كتب أحمد عرفة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار المفوضية الأوروبية بشأن عبور البضائع إلى كالينينجراد بأنه تعبير عن العقلانية، موضحة أن روسيا ستراقب كيفية تنفيذ هذه الخطوات، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن روسيا في الوقت الحالي تدرس بعناية التفسيرات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، وتحللها من وجهة نظر مهمة ذات أولوية لدعم الحياة الشامل لمنطقة كالينينجراد.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذا القرار، الذى يزيل القيود المفروضة على مجموعة معينة من المنتجات المنقولة بالسكك الحديد، هو مظهر من مظاهر الواقعية والعقلانية، فعلى الرغم من أنه لا يزال لدينا أسئلة حول محتوى هذا المستند.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الروسي سيراقب بالطبع عن كثب كيفية تنفيذ خطوات الاتحاد الأوروبي هذه عمليا.