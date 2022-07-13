وأشار مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكى - فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن الجانب الروسي "لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته".

وأضاف أن بلاده تحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتها الخاصة، والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن.

يذكر أن الدول الغربية فرضت عدة مجموعات من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.



