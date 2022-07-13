الحكومة العراقية تعلن مشاركة "الكاظمى" فى قمة السعودية مطلع الأسبوع المقبل

كتب: أحمد جمعة

يشارك رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مكتب إعلام الحكومة العراقية في بيان أن المؤتمر سيناقش قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء.

وتأتي تلبية العراق لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمشاركة في هذه القمة استمراراً لالتزام الحكومة بمنهج تطوير العلاقات الدبلوماسية، وحرصها على حفظ مكانة العراق الدولية، مع التمسك بمبدأ الاعتدال، وحفظ التوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات، بحسب بيان الحكومة العراقية.