اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:18 ص
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التضامن تواصل اليوم صرف معاشات شهر يوليو للمتخلفين عن المواعيد المحددة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 09:40 ص
التضامن تواصل اليوم صرف معاشات شهر يوليو للمتخلفين عن المواعيد المحددة صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات التضامن الاجتماعي صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف الآلى، حيث أشارت إلى استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يوليو  للمتخلفين عن الموعد المحدد.
 
 
ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه  وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يوليو  ، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

التضامن

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طرق صرف المعاشات



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