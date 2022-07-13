التصريح بدفن عامل وطفل لقيا مصرعهما فى حادثين منفصلين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركزى العسيرات جنوب محافظة سوهاج ومركز ساقلته شرقى المحافظة وقوع حادثين منفصلين نتج عن الحادث الأول وفاة عامل صدمته سيارة ونتج عن الحادث الثانى وفاة طفل تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثتين.



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة العسيرات بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء قيادة المدعو أشرف م ا ا 37 سنة سائق ويقيم دائرة المركز سيارة نقل تابعة لمقاول خاص للنقل للبترول وحال قيامه بالإستداره داخل محطة بنزين دائرة المركز إصطدم من الخلف بالمدعو عبد الرحمن ب ك ا 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته.



تم تفريغ الحمولة بخزانات محطة البنزين محل الحادث وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم كما أضاف أنه لم يشاهد المتوفي أثناء رجوعه للخلف للاستدارة داخل محطة البنزين وبسؤال والد المتوفي المدعو بدوي ك ا ا 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء به قائد السيارة ونفي الشبهة الجنائية.



وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة ساقلته بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء سير سيارة " نقل " قيادة المدعو أحمد م ا خ 27 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل محمد ع ر ع 5 سنوات ويقيم بذات الناحية حال لهوه أمام منزله مما نتج عنه وفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال قائد السيارة أيد ما جاء وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به وبسؤال والد المتوفي المدعو عبد الغني ر ع م 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.