اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:40 ص
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التخطيط: ارتفاع صادرات قطاع البترول لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:00 ص
التخطيط: ارتفاع صادرات قطاع البترول لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021 طارق الملا وحقل غاز
كتبت أسماء أمين

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نجح قطاع البترول فى تحقيق العديد من الانجازات  خلال الـ 8 سنوات الماضية ، والتي تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز .

وكشف تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع صادرات قطاع البترول (النفط والغاز والبتروكيماويات) لتصل إلى 12.9 مليار دولار خلال 2021، مقارنة مع 7 مليار دولار في 2020، بمعدل نمو 84%

واوضح التقرير ان قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.

وعن أهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعى تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة

 كما  نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية و-تنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه ،بالاضافة إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.


البترول

صادرات البترول

الغاز الطبيعى

التخطيط

اخبار الاقتصاد



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