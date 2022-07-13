الاتحاد البرلمانى الدولى: وفد من الدول الأعضاء بالاتحاد يزورون روسيا وأوكرانيا

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قال الاتحاد البرلماني الدولي إن وفداً من برلماني الدول الأعضاء بالاتحاد برئاسة البرلماني الإماراتي الدكتور على راشد النعيمي سوف يقوم بزيارة إلى روسيا وأوكرانيا بدعوة من برلمانات البلدين، وذلك بهدف تشجيع الحوار مع البرلمانيين في أوكرانيا والاتحاد الروسي، للعمل لأجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار والمساهمة في تدابير بناء الثقة وتنظيم المساعدات الإنسانية.

وأوضح الاتحاد -في بيان- أن مهمة فريق العمل الذي يضم رؤساء برلمانات ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوروجواي إضافة إلى نواب من إندونيسيا وكازاخستان سيسعى في مهمته إلى مساعدة برلماني أوكرانيا والاتحاد الروسي على إعادة العلاقات السلمية والمستدامة بين الجانبين.

وشدد البيان على أن مهمة فريق العمل البرلماني ترتكز على التزام جميع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد ومحوره الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.