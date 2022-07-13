اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات.. مصرع 6 أشخاص فى حادث مرورى مروع برأس الخيمة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:49 م
الإمارات.. مصرع 6 أشخاص فى حادث مرورى مروع برأس الخيمة حادث تصادم - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 6 أشخاص مصرعهم فى حادث مروري مروع وقع بعد ظهر اليوم الاربعاء الموافق 2022/7/13 على طريق الإمارات الدائري بالاتجاه إلى خارج رأس الخيمة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

تفاصيل هذا الحادث المؤسف تتحصل في انحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج الإمارة لتصطدم بشاحنة ثقيلة مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة السادس بإصابات شديدة الخطورة. حيث توفي عقب نقله للمستشفى نتيجة لشدة الإصابات التي تعرض لها.

وفور تلقي غرفة العمليات البلاغ هرعت للمكان دوريات شرطة رأس الخيمة وسيارات الإسعاف الوطني وتم نقل جثمان المتوفين بينما تم نقل المصاب  بواسطة طائرة عمودية تابعة لجناح الجو بوزارة الداخلية إلى أحد مستشفيات الإمارة فيما تولت الجهات المرورية المعنية ملف الحادث لاتخاذ اللازم والوقوف على ملابساته واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.


حادث تصادم

الإمارات

رأس الخيمة

حادث رأس الخيمة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة