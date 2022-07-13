الأفوكادو فاكهة تحمى جسمك من الأضرار وتحميك من ارتفاع الكوليسترول

فاطمة ياسر

نشر موقع "ميديكل نيوز توداى" أحدث الدراسات الطبية المرتبطة بفوائد تناول فاكهة الأفوكادو، حيث أكد التقرير أنها من الفواكه المهمة لصحة الجسم بشكل عام، ولخفض نسبة الكولسترول الضار بشكل خاص.

وأشار التقرير إلى أن الكوليسترول الضار هو البروتين منخفض الكثافة الذى يتسبب فى تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين، أما الكوليسترول الجيد، فهو بروتين دهنى عالى الكثافة ويعمل على إزالة الكوليسترول الضار من الجسم.

ووفقا للدراسة التى شملت 1000 شخص يعانون من السمنة والوزن الزائد، وطلب القائمون على الدراسة 500 شخص منهم تناول حبة أفوكادو واحدة يوميا لمدة 6 أشهر، لتحديد إذا كان الأفوكادو يساعد بالفعل فى خفض مؤشر كتلة الجسم أم لا، أما الـ500 شخص الآخرين طلب منه مواصلة طريقتهم التقليدية اليومية.

وكشفت نتائج الدراسة الطبية أن تناول حبة أفوكادو واحدة فى اليوم لمدة 6 أشهر، ساعد فى تراجع مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم، ولم يوجد دليل على أن تناول الأفوكادو يساهم في تقليل الوزن، لكن ما تم إثباته تأثيرها على الكوليسترول الضار الذى يتسبب في الإصابة بمشاكل صحية كثيرة أبرزها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.