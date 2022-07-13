اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:47 م
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احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد.. صور

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:09 م
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العيد.. صور احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح
كتب: محمود عبد الراضى

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نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المُودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهم ومشاركتهن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 
كما شارك فى الاحتفالية بعض من أهالى النزيلات لزيارة ذويهن وعدد من النزلاء المُودعين فى مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون لزيارة زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات.
 
وخلال الإحتفالية تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال إحتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة وقد كان لتلك الفاعلية بالغ الآثر لدى النزيلات وأطفالهن وذويهن.
       
يأتى ذلك فى إطار الحرص على توفير بيئة متكاملة للنزلاء على الصعيدين النفسى والاجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة تأهيلهم.
 
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (1)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (1)

احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (2)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (2)

احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (3)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (3)

احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (4)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (4)

احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (5)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (5)

احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (6)
احتفالية للنزيلات وأطفالهن بمراكز الاصلاح (6)
 
 

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