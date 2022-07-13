إيقاف عدد من حالات البناء المخالف فى الأحياء المختلفة بمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة مكبرة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى لمنع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ونجحت تلك الحملات في حي شرق بإزالة سور في المهد بشارع سيالة بدران بقيادة هاني عادل سعد رئيس حي شرق على مساحة 50 م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن تجهيز شدة خشبية للسقف ثاني علوي لأحد العقارات بمنطقة القباحى الشرقى، على مساحة 120 م وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية، وذلك بمشاركة محمد فوزى نائب رئيس حي المطار، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وفي سياق متصل تم رصد مخالفة بناء بأحد العقارات بشارع فندق المروة متفرع من شارع نادي المدينة المنورة بمنطقة حي جنوب وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الثالث علوى على مساحة 100م تقريباً وتم التحفظ على معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وشارك في الحملة حسن عبده رئيس حى جنوب، ومحمد عبده وسمير سعود نواب رئيس الحي، ومصطفى محمد عبد الباسط مسؤول المكتب الفني بالحي.



وشارك في الحملة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسن أحمد بسطاوي نائب رئيس حي وسط، وسعد توفيق مسؤول المكتب الفني بالحي وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية.





إيقاف عدد من حالات البناء المخالف فى الأحياء المختلفة بمحافظة الأقصر



إيقاف عدد من حالات البناء المخالف فى الأحياء المختلفة بمحافظة الأقصر



إيقاف عدد من حالات البناء المخالف فى الأحياء المختلفة بمحافظة الأقصر