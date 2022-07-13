اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تحذر من تعرض ثلث الإنتاج الزراعى للخطر بسبب الجفاف

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:06 م
إيطاليا تحذر من تعرض ثلث الإنتاج الزراعى للخطر بسبب الجفاف الجفاف
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر وزير الزراعة الإيطالى ستيفانو باتوانيلى، البرلمان من أن ثلث الإنتاج الزراعى الإيطالى عرضة للخطر بسبب الجفاف وفقر البنية التحتية المائية، وقد يتفاقم الوضع في السنوات المقبلة.
 
وقدم باتوانيلى أحدث بيانات خرجت بها مؤسسات الأبحاث الحكومية والتى أظهرت أن إيطاليا فقدت 19 بالمائة من مواردها المائية المتاحة من 1991-2020 مقارنة بفترة 1921-1950، وأن العقود المقبلة قد تشهد انخفاضات أكبر تصل إلى 40 بالمائة.
 
وقال باتوانيلى أمام الغرفة الأدنى للنواب: "نشهد بالتالى إهدارا بطيئا لكنه لا يتوقف للمياه المتاحة فى بلادنا".
 
وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ فى عدد من المناطق الشمالية بسبب الجفاف المطول وموجة الحر المصاحبة له التي جففت نهر بو، وهو شريان مهم للري في أنحاء منطقة شمال ووسط إيطاليا التى تعد منتجة رئيسية للفاكهة والخضروات والحبوب.

الجفاف

إيطاليا

تغير المناخ

روما



الموضوعات المتعلقة

حر وحرائق وجفاف.. موجات خانقة تجتاح أوروبا خلال الصيف.. درجات الحرارة تتجاوز الـ40.. 250 حريقا فى إسبانيا.. البرتغال تنشر رجال الإطفاء وإيطاليا تعلن الطوارئ.. والاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 04:00 م

الحكومة الإيطالية تعلن الطوارئ بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:28 م

فرض حالة الطوارئ فى إيطاليا.. انتشار الجفاف فى روما يدق ناقوس الخطر

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:00 م

أوروبا تستعد لموسم صعب من حرائق الغابات بسبب أسوأ موجة جفاف فى التاريخ

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:03 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة