إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب توك توك بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 6 مواطنين اثر حادث انقلاب توك توك ، فى الطريق من قرية العامرية إلى عزبة البيضاء بمركز الفيوم، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوصول 6 مصابين لمستشفى الفيوم الجامعى، إثر حادث انقلاب توك توك، وتبين أن الحادث وقع فى الطريق من قرية العامرية إلى عزبة البيضاء بالمركز، وانتقلت قوات الشرطة وسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.