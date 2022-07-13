اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:13 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بمدخل عرب مطير بمركز الفتح فى أسيوط

الأربعاء، 13 يوليه 2022 07:16 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بمدخل عرب مطير بمركز الفتح فى أسيوط إسعاف -أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص مع ملاكى بمدخل عرب مطير التابعة لمركز ومدينة الفتح بأسيوط.
 
وكان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بحادث تصادم 3 سيارات، وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكى، ونتج عن الحادث إصابة كل من أحمد م 7 سنوات بكدمات بالجسم وعادل م 6 سنوات كدمات بالجسم ومرفت م 6 سنوات كسر بالساعد الأيمن ونسمة م 17 سنة كسر بالعمود الفقرى ومها إ 37 سنة كسر بالزراع الأيمن ومصطفى أحمد 35 سنة كسر بالقدم الأيمن وجميعهم من مركز الفتح، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى.
 
وتم سحب السيارات وإزالة العوائق من الطريق العام بمعرفة الشرطة وتم سير حركة المرور وتم عمل المحضر واتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض على النيابة.

 


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