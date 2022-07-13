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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:46 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسكندرية الصحراوى انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى ، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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