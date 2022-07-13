اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:13 م
أكرم القصاص
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إصابة شاب بقطع بالرقبة فى مشاجرة بالمنوفية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:01 م
إصابة شاب بقطع بالرقبة فى مشاجرة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية: فريق المحافظات

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أصيب شاب بأصابات متفرقة إثصر نشوب مشاجرة حادة بينه وبين أخرين، بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أشمون العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بأستقبال مستشفى أشمون العام "منصور ع ف" 30 سنة، مصابا باصابات متفرقة، إدعاء نشوب مشاجرة بينة وبين آخرين.
 
وبالانتقال الفورى والفحص والمعاينة تبين وجود قطع بالرقبة من الجهة اليسرى بطول 10 سم عميق مع قطع بالعضلات الرقبة والأوعية الدموية مع قطع بالغدة الدرقية، وتم تحويل الحالة إلى مستشفى شبين الكوم. 
 
وبسؤال أهلية المصاب، أكد أن نجلة كان له مبلغ مالى عند طرف المشاجرة الثانى، وعندما طالبة بالمبلغ تطاول علية بالضرب والتعدى بآلة حادة أدت إلى إصابته بالاصابات المتفرقة، وتم نقلة إلى مستشفى شبين الكوم . 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، وبيان تفاصيل المشاجرة وأسبابها والمتورطين بها .
 
 
 
 
 
 

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